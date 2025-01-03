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Сегодня, 08:03

«Колорадо» в овертайме обыграл «Баффало»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Колорадо» в овертайме переиграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:5 ОТ. «Эвеланш» одержали шестую победу подряд.

Форвард «Сэйбрз» Джейсон Зукер оформил хет-трик, а также по голу забили Боуэн Байрам и Зак Бенсон. Шайбы хозяев забросили Росс Колтон, Микко Рантанен, Джонатан Друэн и Кэйл Макар, оформивший дубль. Победный гол в овертайме на счету Девона Тэйвза.

«Колорадо» набрал 48 очков в 39 матчах и занимает 5-е место в Западной конференции. «Баффало» идет на последней строчке в Восточной конференции — 33 очка в 39 играх.

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«Колорадо» — «Баффало» — 6:5 ОТ (0:2, 1:1, 4:2, 1:0)

Голы: Зукер — 12 (бол., Куинн, Томпсон), 13:17 — 0:1. Байрам — 5 (Зукер, Козенс), 17:10 — 0:2. Зукер — 13 (бол., Томпсон, Далин), 31:08 — 0:3. Макар — 12 (Друэн, Тэйвз), 34:58 — 1:3. Колтон — 12 (Жирар), 41:05 — 2:3. Бенсон — 7 (Кребс, Петерка), 41:27 — 2:4. Рантанен — 22 (бол., Маккиннон, Миттельштадт), 44:17 — 3:4. Зукер — 14 (Томпсон), 56:09 — 3:5. Макар — 13 (Маккиннон, Тэйвз), 57:34 — 4:5. Друэн — 3 (Маккиннон, Рантанен), 59:52 — 5:5. Тэйвз — 3, 60:48 — 6:5.

Вратари: Уэджвуд (Блэквуд, 41:27) — Луукконен.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 29 (9+9+10+1) — 21 (10+7+4+0).

3 января. Денвер. Ball Arena. 18 081 зритель.

Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Колорадо Эвеланш
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1 Вашингтон 38 25 13 53
2 Нью-Джерси 41 24 17 51
3 Каролина 38 23 15 48
4 Питтсбург 39 17 22 39
5 Филадельфия 38 17 21 38
6 Коламбус 39 16 23 38
7 Рейнджерс 37 17 20 35
8 Айлендерс 39 14 25 35
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 39 24 15 50
2 Флорида 39 23 16 48
3 Бостон 40 20 20 44
4 Тампа-Бэй 34 20 14 42
5 Оттава 37 19 18 40
6 Монреаль 37 17 20 37
7 Детройт 38 16 22 36
8 Баффало 39 14 25 33
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 40 27 13 56
2 Миннесота 39 24 15 52
3 Колорадо 39 24 15 48
4 Даллас 37 23 14 47
5 Юта 38 17 21 40
6 Сент-Луис 39 18 21 40
7 Нэшвилл 38 11 27 29
8 Чикаго 38 12 26 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 37 25 12 53
2 Лос-Анджелес 37 22 15 49
3 Эдмонтон 37 22 15 47
4 Калгари 38 18 20 43
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