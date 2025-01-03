«Колорадо» в овертайме обыграл «Баффало»

«Колорадо» в овертайме переиграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:5 ОТ. «Эвеланш» одержали шестую победу подряд.

Форвард «Сэйбрз» Джейсон Зукер оформил хет-трик, а также по голу забили Боуэн Байрам и Зак Бенсон. Шайбы хозяев забросили Росс Колтон, Микко Рантанен, Джонатан Друэн и Кэйл Макар, оформивший дубль. Победный гол в овертайме на счету Девона Тэйвза.

«Колорадо» набрал 48 очков в 39 матчах и занимает 5-е место в Западной конференции. «Баффало» идет на последней строчке в Восточной конференции — 33 очка в 39 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Баффало» — 6:5 ОТ (0:2, 1:1, 4:2, 1:0)

Голы: Зукер — 12 (бол., Куинн, Томпсон), 13:17 — 0:1. Байрам — 5 (Зукер, Козенс), 17:10 — 0:2. Зукер — 13 (бол., Томпсон, Далин), 31:08 — 0:3. Макар — 12 (Друэн, Тэйвз), 34:58 — 1:3. Колтон — 12 (Жирар), 41:05 — 2:3. Бенсон — 7 (Кребс, Петерка), 41:27 — 2:4. Рантанен — 22 (бол., Маккиннон, Миттельштадт), 44:17 — 3:4. Зукер — 14 (Томпсон), 56:09 — 3:5. Макар — 13 (Маккиннон, Тэйвз), 57:34 — 4:5. Друэн — 3 (Маккиннон, Рантанен), 59:52 — 5:5. Тэйвз — 3, 60:48 — 6:5.

Вратари: Уэджвуд (Блэквуд, 41:27) — Луукконен.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 29 (9+9+10+1) — 21 (10+7+4+0).

3 января. Денвер. Ball Arena. 18 081 зритель.