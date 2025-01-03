«Колорадо» в овертайме обыграл «Баффало»
«Колорадо» в овертайме переиграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:5 ОТ. «Эвеланш» одержали шестую победу подряд.
Форвард «Сэйбрз» Джейсон Зукер оформил хет-трик, а также по голу забили Боуэн Байрам и Зак Бенсон. Шайбы хозяев забросили Росс Колтон, Микко Рантанен, Джонатан Друэн и Кэйл Макар, оформивший дубль. Победный гол в овертайме на счету Девона Тэйвза.
«Колорадо» набрал 48 очков в 39 матчах и занимает 5-е место в Западной конференции. «Баффало» идет на последней строчке в Восточной конференции — 33 очка в 39 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Колорадо» — «Баффало» — 6:5 ОТ (0:2, 1:1, 4:2, 1:0)
Голы: Зукер — 12 (бол., Куинн, Томпсон), 13:17 — 0:1. Байрам — 5 (Зукер, Козенс), 17:10 — 0:2. Зукер — 13 (бол., Томпсон, Далин), 31:08 — 0:3. Макар — 12 (Друэн, Тэйвз), 34:58 — 1:3. Колтон — 12 (Жирар), 41:05 — 2:3. Бенсон — 7 (Кребс, Петерка), 41:27 — 2:4. Рантанен — 22 (бол., Маккиннон, Миттельштадт), 44:17 — 3:4. Зукер — 14 (Томпсон), 56:09 — 3:5. Макар — 13 (Маккиннон, Тэйвз), 57:34 — 4:5. Друэн — 3 (Маккиннон, Рантанен), 59:52 — 5:5. Тэйвз — 3, 60:48 — 6:5.
Вратари: Уэджвуд (Блэквуд, 41:27) — Луукконен.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 29 (9+9+10+1) — 21 (10+7+4+0).
3 января. Денвер. Ball Arena. 18 081 зритель.
|Столичный дивизион
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|В
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|Вашингтон
|38
|25
|13
|53
|2
|Нью-Джерси
|41
|24
|17
|51
|3
|Каролина
|38
|23
|15
|48
|4
|Питтсбург
|39
|17
|22
|39
|5
|Филадельфия
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|17
|21
|38
|6
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|7
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|20
|35
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|Айлендерс
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|14
|25
|35
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
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|24
|15
|50
|2
|Флорида
|39
|23
|16
|48
|3
|Бостон
|40
|20
|20
|44
|4
|Тампа-Бэй
|34
|20
|14
|42
|5
|Оттава
|37
|19
|18
|40
|6
|Монреаль
|37
|17
|20
|37
|7
|Детройт
|38
|16
|22
|36
|8
|Баффало
|39
|14
|25
|33
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|40
|27
|13
|56
|2
|Миннесота
|39
|24
|15
|52
|3
|Колорадо
|39
|24
|15
|48
|4
|Даллас
|37
|23
|14
|47
|5
|Юта
|38
|17
|21
|40
|6
|Сент-Луис
|39
|18
|21
|40
|7
|Нэшвилл
|38
|11
|27
|29
|8
|Чикаго
|38
|12
|26
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|37
|25
|12
|53
|2
|Лос-Анджелес
|37
|22
|15
|49
|3
|Эдмонтон
|37
|22
|15
|47
|4
|Калгари
|38
|18
|20
|43
|5
|Ванкувер
|36
|17
|19
|42
|6
|Анахайм
|37
|16
|21
|36
|7
|Сиэтл
|38
|17
|21
|36
|8
|Сан-Хосе
|40
|11
|29
|28
|3.01
|03:00
|
Вашингтон – Миннесота
|3 : 4 Б
|3.01
|03:00
|
Рейнджерс – Бостон
|2 : 1
|3.01
|03:00
|
Флорида – Каролина
|1 : 3
|3.01
|03:00
|
Коламбус – Детройт
|4 : 5
|3.01
|03:30
|
Айлендерс – Торонто
|1 : 2
|3.01
|04:00
|
Виннипег – Анахайм
|3 : 4 ОТ
|3.01
|04:00
|
Даллас – Оттава
|4 : 2
|3.01
|05:00
|
Колорадо – Баффало
|6 : 5 ОТ
|3.01
|05:00
|
Калгари – Юта
|3 : 5
|3.01
|06:00
|
Вегас – Филадельфия
|- : -
|3.01
|06:00
|
Сиэтл – Ванкувер
|- : -
|3.01
|06:30
|
Сан-Хосе – Тампа-Бэй
|- : -