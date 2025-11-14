«Колорадо» обыграл «Баффало»

«Колорадо» выиграл у «Баффало» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

У хозяев шайбы забросили Мартин Нечас (дважды), Арттури Лехконен, Брок Нельсон, Гевин Бриндли и Габриэль Ландескуг, у гостей — Боуэн Байрам, Джордан Гринуэй и Тэйдж Томпсон.

«Колорадо» одержал пятую победу подряд. Он занимает первое место в Западной конференции (29 очков после 18 игр). У «Баффало» пятое поражение подряд, он идет на последнем месте в Восточной конференции (14 очков после 17 игр).