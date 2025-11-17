«Колорадо» — «Айлендерс»: видеообзор матча НХЛ

«Колорадо» победил «Айлендерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

«Колорадо» одержал шестую победу подряд. «Эвеланш» занимает первое место в Западной конференции (31 очко после 19 игр). «Айлендерс» (22 очка после 19 матчей) идут на седьмом месте.