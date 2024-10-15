«Колорадо» — «Айлендерс»: видеообзор матча НХЛ

«Айлендерс» на выезде обыграли «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

«Айлендерс» занимают девятое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 3 очками в 3 матчах. «Колорадо» идет на 15-й строчке «Запада», команда не набрала ни одного очка в 3 играх.