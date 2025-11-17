«Колорадо» обыграл «Айлендерс»

«Колорадо» победил «Айлендерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

За «Колорадо» забили Росс Колтон, Виктор Олофссон, Мартин Нечас и Брок Нельсон, за «Айлендерс» — Эмиль Хейнеман. Российский вратарь команды из Нью-Йорка Илья Сорокин отразил 25 бросков в створ из 29.

«Колорадо» одержал шестую победу подряд, он занимает первое место в Западной конференции (31 очко после 19 игр). «Айлендерс» (22 очка после 19 матчей) идут на седьмом месте.