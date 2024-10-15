«Айлендерс» обыграли «Колорадо», у Романова голевой пас
«Айлендерс» на выезде обыграли «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.
У гостей дважды забил Брок Нельсон, по одному голу у Мэтью Барзала, Энтони Даклера, Андерса Ли и Кайла Палмьери. Российский защитник «островитян» Александр Романов сделал результативную передачу.
У хозяев отличились Калум Ритчи и Кейси Миттельштадт.
Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 32 из 34 бросков. У российского голкипера «Колорадо» Александра Георгиева 32 из 37 отраженных бросков.
«Айлендерс» занимают девятое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 3 очками в 3 матчах. «Колорадо» идет на 15-й строчке «Запада», команда не набрала ни одного очка в 3 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Колорадо» — «Айлендерс» — 2:6 (1:2, 0:2, 1:2)
Голы: Ритчи — 1 (Мэнсон), 1:01 — 1:0. Ли — 1 (Хольмстрем, Мэйфилд), 5:33 — 1:1. Палмиери — 1, 18:13 — 1:2. Нельсон — 1 (Цыплаков, Пелек), 28:25 — 1:3. Нельсон — 2 (мен.), 31:14 — 1:4. Миттельштадт — 3 (Маккиннон, Макар), 40:39 — 2:4. Дюклер — 2 (Романов, Хорват), 46:48 — 2:5. Барзал — 1 (п.в., Пулок), 58:48 — 2:6.
Вратари: Георгиев (55:26 — 58:48) — Сорокин.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 34 (12+5+17) — 38 (17+11+10).
Наши: Коваленко (13.31/1/0) — Романов (21.44/1/+1), Цыплаков (14.40/1/0).
15 октября. Денвер. Ball Arena.
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|
Рейнджерс – Детройт
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Монреаль – Питтсбург
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Колорадо – Айлендерс
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