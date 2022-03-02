«Айлендерс» проиграли «Колорадо». Сорокин сделал 38 сэйвов

«Колорадо» переиграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. «Эвеланш» одержали четвертую победу кряду.

Российский голкипер команды из Нью-Йорка Илья Сорокин отразил 38 из 42 бросков по своим воротам.

«Колорадо» лидирует в Западной конференции. «Айлендерс» идет на 11-м месте в Восточной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Айлендерс» — 5:3 (1:1, 1:2, 3:0)

Голы: Маккиннон — 16 (Макар, Тэйвз), 3:23 — 1:0. Пулок — 1 (Паризе, Бэйли), 10:03 — 1:1. Тэйвз — 10 (Бураковски, Макар), 23:54 — 2:1. Пажо — 9 (Паризе, Клаттербак), 24:39 — 2:2. Палмиери — 6 (Грин, Пажо), 32:23 — 2:3. Ландескуг — 29 (бол., Кадри, Тэйвз), 44:43 — 3:3. Бураковски — 17 (Кадри), 52:48 — 4:3. Э. Джонсон — 6 (п.в.), 59:17 — 5:3.

Вратари: Кемпер — Сорокин (57:52 — 59:17).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 44 (13+9+22) — 30 (8+13+9).

2 марта. Денвер. Ball Arena.