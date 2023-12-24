«Колорадо» — «Аризона»: видеообзор матча НХЛ

«Колорадо» дома обыграл «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Колорадо» набрал 44 очка и поднялся на 4-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Эвеланш» прервали 4-матчевую победную серию «Аризоны». «Койотс» с 36 очками занимают 8-ю строчку таблицы «Запада».