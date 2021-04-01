«Колорадо» разгромил «Аризону», Просветов отразил 23 броска в дебютном матче НХЛ

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Аризону» со счетом 9:3.

В составе хозяев хет-трик оформил Йонас Донской, дубль на счету Габриэля Ландескуга и Андре Бураковски, еще по шайбе забросили Пьер Белльмар и Микко Рантанен, Валерий Ничушкин отметился результативной передачей. Гости ответили точными бросками Майкл Бантинг, Оливер Экман-Ларссон и Конор Гарланд.

Российский вратарь Иван Просветов дебютировал в НХЛ за «Койотс», заменив Адина Хилла на 7-й минуте встречи при счете 0:4, и отразил 23 броска.

После этого матча «Колорадо» с 50 очками занимает первое место в Западном дивизионе, «Аризона» с 37 очками — на пятой строчке.