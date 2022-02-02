«Аризона» прервала серию «Колорадо» из 10 побед подряд, Любушкин сделал голевую передачу

«Аризона» обыграла «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б.

В составе «Койотс» отличились Алекс Гальченюк и Лоусон Крауз. Российский нападающий «Аризоны» Илья Любушкин сделал результативную передачу. У «Эвеланш» забросили Назем Кадри и Микко Рантанен.

Единственный гол в серии буллитов забил форвард «Аризоны» Алекс Гальченюк.

«Аризона» прервала серию «Колорадо» из 10 побед подряд и одержала победу впервые после 5 проигранных матчей кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Аризона» — 2:3 Б (0:0, 2:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Кадри — 19, 22:42 — 1:0. Гальченюк — 1 (Любушкин, Келлер), 32:54 — 1:1. Рантанен — 23 (Бураковски), 39:17 — 2:1. Крауз — 11 (Чикран, Кессел), 59:22 — 2:2.

Победный буллит: Гальченюк.

Вратари: Кемпер — Уэджвуд (58:37 — 59:22).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 40 (10+17+9+4) — 24 (6+11+7+0).

Наши: Мальцев (6.44/1/0), Ничушкин (19.41/4/0) — Любушкин (20.46/1/+1).

2 февраля. Денвер. Ball Arena.