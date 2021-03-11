«Колорадо» победил «Аризону» в овертайме
07:58
«Колорадо» обыграл «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ.
Победную шайбу в овертайме забросил форвард «Эвеланш» Габриэль Ландескуг.
«Колорадо» занимает четвертое место в таблице Западного дивизиона, «Аризона идет на шестой строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Колорадо» — «Аризона» — 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Саад — 9 (Бураковски, Тэйвз), 1:23 — 1:0. Питлик — 6 (Чикран, Келлер), 38:05 — 1:1. Ландескуг — 7 (Жирар), 64:22 — 2:1.
Вратари: Грубауэр — Раанта.
Штраф: 4 — 10.
Броски: 46 (18+13+13+2) — 14 (3+6+5+0).
Наши: Ничушкин (15.12/4/0) — -.
11 марта. Денвер. Ball Arena.
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