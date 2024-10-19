«Колорадо» — «Анахайм»: видеообзор матча НХЛ

«Колорадо» в овертайме выиграл у «Анахайма» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

Российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев отразил 16 из 19 бросков по своим воротам. Российский нападающий Николай Коваленко набрал свое первое очко в НХЛ, ассистировав Кейси Миттельштадту