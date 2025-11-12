«Колорадо» — «Анахайм»: видеообзор матча НХЛ

«Колорадо» на своем льду обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

«Эвеланш» с 27 очками лидируют в турнирной таблице Западной конференции, «Дакс» с 23 очками — на второй строчке «Запада».