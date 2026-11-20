«Колорадо» переиграл «Анахайм»
«Колорадо» выиграл у «Анахайма» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0. Игра прошла на «Болл Арене» в Денвере.
Дублем отметился Брок Нельсон, а также по одной шайбе забросили Николя Руа и Девон Тэйвз.
«Колорадо» набрал 29 очков в 23 матчах и занимает 5-е место в Западной конференции. «Анахайм» идет на десятой строчке — 23 очка в 23 играх.
Следующим соперником «Эвеланш» будет «Монреаль» (26 ноября), а «Дакс» сыграют против «Юты» (22 ноября).
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Футбол
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|И
|В
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|О
|1
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|2
|Нью-Джерси
|23
|15
|8
|30
|3
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|13
|9
|27
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|Айлендерс
|22
|11
|11
|27
|5
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|26
|9
|17
|24
|6
|Вашингтон
|21
|10
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|20
|7
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|21
|9
|12
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|8
|Питтсбург
|22
|7
|15
|16
|Атлантический дивизион
|И
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|П
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|1
|Оттава
|24
|15
|9
|33
|2
|Тампа-Бэй
|22
|15
|7
|32
|3
|Монреаль
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|14
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|32
|4
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|13
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|6
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|22
|7
|Детройт
|23
|8
|15
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|8
|Торонто
|25
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|Центральный дивизион
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|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|24
|17
|7
|38
|2
|Даллас
|22
|14
|8
|30
|3
|Колорадо
|23
|13
|10
|29
|4
|Нэшвилл
|23
|12
|11
|29
|5
|Сент-Луис
|23
|12
|11
|26
|6
|Виннипег
|24
|11
|13
|26
|7
|Юта
|23
|11
|12
|25
|8
|Чикаго
|23
|7
|16
|16
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|25
|17
|8
|37
|2
|Вегас
|25
|14
|11
|33
|3
|Анахайм
|23
|11
|12
|23
|4
|Калгари
|24
|10
|14
|22
|5
|Сан-Хосе
|24
|10
|14
|22
|6
|Сиэтл
|19
|10
|9
|21
|7
|Лос-Анджелес
|21
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|8
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|22.11
|02:00
|Флорида – Баффало
|4 : 3
|22.11
|02:00
|Нэшвилл – Питтсбург
|4 : 3
|22.11
|03:00
|Оттава – Лос-Анджелес
|4 : 2
|22.11
|03:00
|Сент-Луис – Нью-Джерси
|9 : 6
|22.11
|03:00
|Торонто – Коламбус
|3 : 4
|22.11
|03:00
|Монреаль – Филадельфия
|3 : 4
|22.11
|03:00
|Детройт – Айлендерс
|2 : 3
|22.11
|03:00
|Бостон – Вашингтон
|7 : 5
|22.11
|03:00
|Виннипег – Вегас
|4 : 5 Б
|22.11
|05:00
|Юта – Анахайм
|- : -
|22.11
|06:00
|Сан-Хосе – Сиэтл
|- : -
|22.11
|06:00
|Ванкувер – Миннесота
|- : -
|22.11
|21:00
|Рейнджерс – Каролина
|- : -
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