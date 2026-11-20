«Колорадо» переиграл «Анахайм»

«Колорадо» выиграл у «Анахайма» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0. Игра прошла на «Болл Арене» в Денвере.

Дублем отметился Брок Нельсон, а также по одной шайбе забросили Николя Руа и Девон Тэйвз.

«Колорадо» набрал 29 очков в 23 матчах и занимает 5-е место в Западной конференции. «Анахайм» идет на десятой строчке — 23 очка в 23 играх.

Следующим соперником «Эвеланш» будет «Монреаль» (26 ноября), а «Дакс» сыграют против «Юты» (22 ноября).