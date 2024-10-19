«Колорадо» переиграл «Анахайм», Георгиев сделал 16 сэйвов
«Колорадо» в овертайме выиграл у «Анахайма» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. Это первая победа «Эвеланш» в сезоне. Победную шайбу на 5-й минуте овертайма забросил Нэйтан Маккиннон.
Российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев отразил 16 из 19 бросков по своим воротам.
«Анахайм» с 5 очками диет на 10-м месте в Западной конференции. «Колорадо» располагается на 14-й строчке — 2 очка.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Колорадо» — «Анахайм» — 4:3 ОТ (0:2, 1:0, 2:1, 1:0)
Голы: Карлссон — 2, 6:05 — 0:1. Строум — 1 (Дюмулин), 19:36 — 0:2. Миттельштадт — 4 (Коваленко, Макар), 20:57 — 1:2. Колтон — 3 (бол., Миттельштадт, Рантанен), 40:35 — 2:2. Колтон — 4 (Рантанен, Маккиннон), 51:42 — 3:2. Терри — 3 (Зеллвегер), 59:47 — 3:3. Маккиннон — 2 (Рантанен), 64:19 — 4:3.
Вратари: Георгиев — Достал.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 49 (18+17+9+5) — 19 (8+3+7+1).
Наши: Коваленко (13.43/3/-1) — Минтюков (21.45/1/0).
19 октября. Денвер. Ball Arena. 18071 зритель.
|Столичный дивизион
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|Каролина
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|2
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|4
|0
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|2
|2
|6
|5
|Сент-Луис
|5
|3
|2
|6
|6
|Чикаго
|5
|2
|3
|5
|7
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|5
|1
|4
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|8
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|4
|0
|4
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|4
|4
|0
|8
|2
|Вегас
|5
|3
|2
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|3
|Сиэтл
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|3
|2
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|Лос-Анджелес
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|2
|2
|5
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|1
|3
|4
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|Эдмонтон
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|2
|3
|4
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|Сан-Хосе
|5
|0
|5
|2
|19.10
|02:00
|
Питтсбург – Каролина
|1 : 4
|19.10
|03:00
|
Виннипег – Сан-Хосе
|8 : 3
|19.10
|04:00
|
Колорадо – Анахайм
|4 : 3 ОТ
|19.10
|20:00
|
Оттава – Тампа-Бэй
|- : -
|19.10
|21:00
|
Нэшвилл – Детройт
|- : -
|19.10
|23:00
|
Даллас – Эдмонтон
|- : -