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Сегодня, 06:52

«Колорадо» переиграл «Анахайм», Георгиев сделал 16 сэйвов

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Колорадо» в овертайме выиграл у «Анахайма» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. Это первая победа «Эвеланш» в сезоне. Победную шайбу на 5-й минуте овертайма забросил Нэйтан Маккиннон.

Российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев отразил 16 из 19 бросков по своим воротам.

«Анахайм» с 5 очками диет на 10-м месте в Западной конференции. «Колорадо» располагается на 14-й строчке — 2 очка.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Анахайм» — 4:3 ОТ (0:2, 1:0, 2:1, 1:0)

Голы: Карлссон — 2, 6:05 — 0:1. Строум — 1 (Дюмулин), 19:36 — 0:2. Миттельштадт — 4 (Коваленко, Макар), 20:57 — 1:2. Колтон — 3 (бол., Миттельштадт, Рантанен), 40:35 — 2:2. Колтон — 4 (Рантанен, Маккиннон), 51:42 — 3:2. Терри — 3 (Зеллвегер), 59:47 — 3:3. Маккиннон — 2 (Рантанен), 64:19 — 4:3.

Вратари: Георгиев — Достал.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 49 (18+17+9+5) — 19 (8+3+7+1).

Наши: Коваленко (13.43/3/-1) — Минтюков (21.45/1/0).

19 октября. Денвер. Ball Arena. 18071 зритель.

Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Колорадо Эвеланш
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2 Рейнджерс 4 3 1 7
3 Питтсбург 6 3 3 6
4 Каролина 3 2 1 4
5 Вашингтон 3 2 1 4
6 Коламбус 4 2 2 4
7 Айлендерс 4 1 3 4
8 Филадельфия 4 1 3 3
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1 Виннипег 4 4 0 8
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3 Юта 5 3 2 7
4 Миннесота 4 2 2 6
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6 Чикаго 5 2 3 5
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