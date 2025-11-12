«Колорадо» дома обыграл «Анахайм», у Ничушкина голевая передача

«Колорадо» на своем льду обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

У хозяев 3 (0+3) очка набрал Нэйтан Маккиннон, по шайбе забросили Габриэль Ландескуг, Мартин Нечас и Паркер Келли, также результативной передачей отметился российский нападающий Валерий Ничушкин.

У гостей единственный гол на счету Лео Карлссона.

«Эвеланш» набрали 27 очков и лидируют в турнирной таблице Западной конференции, «Дакс» с 23 очками — на второй строчке «Запада».