«Анахайм» в овертайме победил «Колорадо», у Ничушкина голевая передача

«Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в овертайме «Колорадо» со счетом 5:4.

В составе «Эвеланша» отличились Логан О'Коннор, Микко Рантанен, Габриэль Ландескуг и Брэндон Саад. У «Дакс» дубль оформил Трой Терри, еще по голу забили Рикард Ракелль, Кевин Шаттенкирк и Райан Гецлаф, забросивший победную шайбу.

После этого матча «Анахайм» с 20 очками занимает седьмое место в Западном дивизионе, «Колорадо» с 28 очками — на третьей строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Анахайм» — 4:5 ОТ (0:1, 2:1, 2:2, 0:1)

Голы: Ракелль — 4 (Стил), 5:10 — 0:1. Терри — 3 (Хенрик, Махура), 24:26 — 0:2. О`Коннор — 3 (Ничушкин, Тэйвз), 32:06 — 1:2. Рантанен — 11 (бол., Жирар, Кадри), 37:36 — 2:2. Рантанен — 12 (Жирар, Ландескуг), 46:03 — 3:2. Саад — 8 (Бураковски, Кадри), 46:27 — 4:2. Терри — 4 (Фаулер, Комтуа), 53:03 — 4:3. Шаттенкирк — 1 (бол., Ракелль, Хенрик), 57:10 — 4:4. Гетцлаф — 3 (бол., Ракелль, Шаттенкирк), 61:59 — 4:5.

Вратари: Миска — Миллер.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 33 (11+13+9+0) — 27 (12+6+7+2).

Наши: Ничушкин (17.27/3/+1) — -.

7 марта. Денвер. Ball Arena.