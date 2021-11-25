Гол Ничушкина помог «Колорадо» победить «Анахайм»
«Колорадо» обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.
Одну из шайб «Блю Джекетс» забросил российский нападающий Валерий Ничушкин.
Поражение от «Колорадо» стало для «Анахайма» третьим подряд.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Колорадо» — «Анахайм» — 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)
Голы: Милано — 4 (бол., Ракелль, Драйсдейл), 4:58 — 0:1. Макар — 8 (Кадри, Ландескуг), 19:06 — 1:1. Ньюхук — 3 (Тэйвз, Джост), 22:49 — 2:1. Обе-Кубель — 2 (Менья, Мюррей), 30:25 — 3:1. Кадри — 7 (бол., Рантанен, Ландескуг), 40:57 — 4:1. Ничушкин — 4 (Бураковски, Э. Джонсон), 55:22 — 5:1. Милано — 5 (бол., Драйсдейл, Зеграс), 56:07 — 5:2.
Вратари: Кемпер (Юханссон, 4:58, Кемпер, 10:13, Юханссон, 20:00) — Гибсон.
Штраф: 11 — 19.
Броски: 36 (11+17+8) — 26 (8+5+13).
Наши: Ничушкин (18.32/3/+2) — -.
25 ноября. Денвер. Ball Arena.
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