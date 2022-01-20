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Сегодня, 08:53

«Колорадо» обыграл «Анахайм» и одержал четвертую победу подряд

Иван Торопцев
Корреспондент

«Колорадо» обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0.

В составе «Эвеланш» отличились Самюэль Жирар и Назем Кадри.

«Колорадо» одержал победу в 4-м матче подряд, «Анахайм» проиграл 4-ю встречу кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Колорадо» — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Жирар — 4 (Кадри, Бураковски), 38:29 — 0:1. Кадри — 15 (п.в., Комфер, Тэйвз), 58:51 — 0:2.

Вратари: Гибсон (58:32 — 58:51, 59:07 — 59:42) — Францоуз.

Штраф: 11 — 15.

Броски: 34 (11+10+13) — 28 (8+9+11).

Наши: — - Мальцев (5.07/1/0).

20 января. Анахайм. Honda Center. 11240 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Колорадо Эвеланш
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 40 26 14 56
2 Каролина 36 26 10 54
3 Вашингтон 40 22 18 53
4 Питтсбург 38 23 15 51
5 Коламбус 36 17 19 35
6 Филадельфия 39 13 26 34
7 Нью-Джерси 38 14 24 33
8 Айлендерс 32 13 19 32
Атлантический дивизион И В П О
1 Тампа-Бэй 41 27 14 59
2 Флорида 39 26 13 57
3 Торонто 37 24 13 51
4 Бостон 36 22 14 46
5 Детройт 40 18 22 41
6 Баффало 39 12 27 31
7 Оттава 32 11 21 24
8 Монреаль 38 8 30 21
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 37 26 11 55
2 Сент-Луис 39 23 16 51
3 Нэшвилл 41 24 17 51
4 Миннесота 35 22 13 47
5 Виннипег 35 17 18 40
6 Даллас 36 18 18 38
7 Чикаго 39 15 24 36
8 Аризона 38 10 28 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 40 23 17 48
2 Лос-Анджелес 40 20 20 45
3 Анахайм 42 19 23 45
4 Сан-Хосе 40 21 19 44
5 Калгари 35 18 17 42
6 Ванкувер 39 18 21 39
7 Эдмонтон 35 18 17 38
8 Сиэтл 38 11 27 26
Результаты / календарь
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23.01
24.01
25.01
20.01 03:00
Нью-Джерси – Аризона
 1 : 4
20.01 03:30
Рейнджерс – Торонто
 6 : 3
20.01 06:00
Анахайм – Колорадо
 0 : 2
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 40 55
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 35 54
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 34 53
И Г
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 40 27
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 35 26
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 40 25
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 26 2.03
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 24 2.03
Тристан Джерри

Тристан Джерри

Питтсбург

 30 2.08
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