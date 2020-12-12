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Коллекционная карточка с изображением Гретцки продана за рекордную сумму

17:01
Уэйн Гретцки. Фото nhl.com
Уэйн Гретцки. Фото nhl.com
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Коллекционная карточка 1979 года с изображением легендарного канадского хоккеиста Уэйна Гретцки была продана на интернет-аукционе за рекордную сумму — 1,29 миллиона долларов, сообщает сайт НХЛ.

Из всех карточек-новичка O-Pee-Chee с Гретцки только две получили высшую оценку «10» от компании PSA, которая оценивает качество карточек. И эта одна из двух.

Отметим, что прежний рекорд стоимости хоккейных карточек также принадлежит Гретцки. В 2016 году подобная была продана за 465 тысяч долларов.

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