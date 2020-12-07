Коллекционная карточка с изображением Гретцки будет продана за рекордную сумму

Коллекционная карточка легендарного хоккеиста НХЛ Уэйна Гретцки 1979 года может быть продана за рекордные миллион долларов, информирует Toronto Star.

Она выставлена на интернет-аукционе Heritage Auctions, торги завершатся 13 декабря.

— Есть всего несколько карточек, которые стояли больше, чем один миллион долларов. Это будет первая такая хоккейная карточка, — отметил директор по спорту Heritage Auctions Крис Айви.

По его словам, из всех карточек-новичка O-Pee-Chee с Гретцки только две получили высшую оценку «10» от компании PSA, которая оценивает качество карточек. И эта одна из двух.

Отметим, что прежний рекорд стоимости хоккейных карточек также принадлежит Гретцки. В 2016 году подобная была продана за 465 тысяч долларов.

59-летний Гретцки — один из самых известных спортсменов 20-го века. На его счету 61 рекорд НХЛ.