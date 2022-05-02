«Коламбус» заключил контракт с нападающим Марченко на два года

«Коламбус» на официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Кириллом Марченко. Как ранее сообщал «СЭ», срок соглашения рассчитан на два года.

Россиянин был выбран «Блю Джэкетс» во втором раунде драфта-2018 под общим 49-м номером.

В нынешнем сезоне 21-летний Марченко провел в регулярном чемпионате за СКА 39 матчей и набрал 20 (12+8) очков.

Также форвард выступал в ВХЛ за «СКА-Неву», за которую отметился 8 (6+2) очками в 12 матчах плей-офф.