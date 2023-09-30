«Коламбус» забрал вратаря Мартина с драфта отказов
Вратарь Спенсер Мартин подписал контракт с «Коламбусом», сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение с 28-летним канадцем рассчитан на два года с кэпхитом 762,5 тысячи долларов. Мартин был выставлен на драфт отказов «Ванкувера».
В минувшем сезоне Мартин провел 29 матчей в НХЛ, показав 87,1 процента отраженных бросков при коэффициенте надежности 3,99.
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