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Сегодня, 07:57

«Коламбус» забрал вратаря Мартина с драфта отказов

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь Спенсер Мартин подписал контракт с «Коламбусом», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 28-летним канадцем рассчитан на два года с кэпхитом 762,5 тысячи долларов. Мартин был выставлен на драфт отказов «Ванкувера».

В минувшем сезоне Мартин провел 29 матчей в НХЛ, показав 87,1 процента отраженных бросков при коэффициенте надежности 3,99.

НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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