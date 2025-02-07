«Коламбус» — «Юта»: видеообзор матча НХЛ

«Юта» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Коламбус» (3:2 ОТ).

В составе гостей отличились Лоусон Крауз, Олли Мяяття и Дилан Гюнтер, у «Блю Джэкетс» шайбы забросили Джастин Данфорт и Иван Проворов.