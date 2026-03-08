«Юта» одержала победу над «Коламбусом», у Марченко два голевых паса

«Юта» победила «Коламбус» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Дэймон Северсон, Матье Оливье, Адам Фантилли и Мэйсон Марчмент. Российский нападающий Кирилл Марченко сделал две результативные передачи. В сезоне-2025/26 у 25-летнего игрока 54 (22+32) очка в 56 матчах.

У гостей забили Майкл Карконе, Дилан Гюнтер, Александр Керфут и Логан Кули.

«Коламбус» проиграл после трех побед подряд. Он занимает девятое место в таблице Восточной конференции с 73 очками после 62 игр. «Юта» (72 очка после 63 игр) располагается на пятом месте.

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