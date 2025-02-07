«Коламбус» в овертайме проиграл «Юте», Проворов забил в меньшинстве

«Юта» на выезде обыграла «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ. «Блю Джэкетс» потерпели третье поражение подряд.

Российский защитник хозяев Иван Проворов отметился заброшенной шайбой. 28-летний россиянин в этом сезоне набрал 25 (6+19) очков в 55 играх.

«Юта» набрала 55 очков в 54 матчах и идет на 10-м месте в Западной конференции. «Коламбус» располагается на 9-й строчке — 60 очков в 55 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Юта» — 2:3 ОТ (1:0, 1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Дэнфорт — 4 (Харрис), 5:51 — 1:0. Крауз — 8 (Доан, Кессельринг), 22:06 — 1:1. Мяяття — 2 (Бьюгстад), 32:33 — 1:2. Проворов — 6 (мен., Веренски), 39:21 — 2:2. Гюнтер — 19 (Ингрэм), 64:27 — 2:3.

Вратари: Мерзликинс- Ингрэм.

Штраф: 11 — 9.

Броски: 22 (3+9+9+1) — 33 (11+11+7+4).

Наши: Воронков (20.58/5/0), Проворов (28.52/2/0) — Сергачев (27.39/5/0).

7 февраля. Коламбус. Nationwide Arena. 18 553 зрителя.