«Коламбус» вывел Марченко из списка травмированных

«Коламбус» вывел из списка травмированных российского нападающего Кирилла Марченко, сообщается на сайте «Блю Джэкетс».

Марченко получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (3:5) 3 февраля. Нападающему в лицо попала шайба, когда он находился на скамейке запасных. В этот же день россиянин перенес операцию.

В текущем сезоне 24-летний форвард провел 53 матча в НХЛ, забив 21 гол и сделав 34 результативные передачи.

Также «Коламбус» вывел из списка травмированных Бу Дженнера — капитан команды получил травму перед стартом этого сезона.