«Коламбус» выложил забавное фото Гаврикова и Тарасова после победы над «Рейнджерс»

Пресс-служба «Коламбуса» после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (5:1) выложила забавное фото с защитником Владиславом Гавриковым и вратарем Даниилом Тарасовым.

23-летний вратарь одержал первую победу в НХЛ и стал первой звездой матча.

«Самая красивая вещь в мире», — подписано фото.

В текущем сезоне Тарасов провел 3 матча в НХЛ, в которых пропустил 10 шайб при 91,2 процента отраженных бросков.