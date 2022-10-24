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Сегодня, 04:57

«Коламбус» выложил забавное фото Гаврикова и Тарасова после победы над «Рейнджерс»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Владислав Гавриков и Даниил Тарасов.
Фото ХК «Коламбус»

Пресс-служба «Коламбуса» после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (5:1) выложила забавное фото с защитником Владиславом Гавриковым и вратарем Даниилом Тарасовым.

23-летний вратарь одержал первую победу в НХЛ и стал первой звездой матча.

«Самая красивая вещь в мире», — подписано фото.

В текущем сезоне Тарасов провел 3 матча в НХЛ, в которых пропустил 10 шайб при 91,2 процента отраженных бросков.

Владислав Гавриков
Даниил Тарасов (Коламбус)
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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Столичный дивизион И В П О
1 Питтсбург 5 4 1 9
2 Филадельфия 5 4 1 8
3 Каролина 5 3 2 7
4 Рейнджерс 5 3 2 7
5 Нью-Джерси 5 3 2 6
6 Вашингтон 6 3 3 6
7 Айлендерс 5 2 3 4
8 Коламбус 6 2 4 4
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 6 5 1 10
2 Баффало 5 4 1 8
3 Торонто 6 4 2 8
4 Флорида 5 3 2 7
5 Детройт 4 2 2 6
6 Оттава 5 3 2 6
7 Тампа-Бэй 6 3 3 6
8 Монреаль 6 3 3 6
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 5 4 1 9
2 Колорадо 6 3 3 7
3 Сент-Луис 3 3 0 6
4 Чикаго 5 3 2 6
5 Нэшвилл 7 2 5 5
6 Виннипег 5 2 3 4
7 Миннесота 5 1 4 3
8 Аризона 5 1 4 2
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 5 4 1 8
2 Вегас 6 4 2 8
3 Сиэтл 7 2 5 6
4 Лос-Анджелес 7 3 4 6
5 Эдмонтон 5 2 3 4
6 Анахайм 5 1 4 3
7 Ванкувер 6 0 6 2
8 Сан-Хосе 7 1 6 2
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Детройт – Анахайм
 - : -
24.10 00:00
Рейнджерс – Коламбус
 - : -
24.10 00:00
Флорида – Айлендерс
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24.10 02:00
Филадельфия – Сан-Хосе
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

Колорадо

 6 11
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 5 11
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 5 10
И Г
Стивен Стэмкос

Стивен Стэмкос

Тампа-Бэй

 6 7
Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

Колорадо

 6 6
Алекс Так

Алекс Так

Баффало

5 6
И КН
Крэйг Андерсон

Крэйг Андерсон

Баффало

2 1.00
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 4 1.25
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

 3 1.65
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