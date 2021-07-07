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«Коламбус» выложил памятное видео с погибшим вратарем Кивлениексом

10:11
Матисс Кивлениекс. Фото Instagram
Матисс Кивлениекс. Фото Instagram
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«Коламбус» опубликовал у себя в Twitter видео в память о погибшем голкипере Матиссе Кивлениексе.

«Память о тебе и твоя улыбка будут вечными», — подписали видео «Блю Джэкетс».

Кивлениекс скончался 5 июля в возрасте 24 лет. Сообщалось, что причиной смерти латвийского вратаря стал несчастный случай с пиротехникой.

Спортсмен начинал карьеру в клубе «Призма». В 2013 году он уехал играть в Северную Америку. В 2019 году вратарь попал в систему «Коламбуса». Всего в НХЛ Кивлениекс провел восемь матчей, в которых показал коэффициент надежности 3,09 при 89,9 процента отраженных бросков.

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Иван Торопцев все материалы автора

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