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«Коламбус» выиграл у «Бостона»

05:55

«Коламбус» переиграл «Бостон» в выставочном матче (4:1).

НХЛ

Выставочный матч

«Коламбус» — «Бостон» — 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)

Голы: Дженнер — 1 (Фоуди), 4:27 — 1:0. Веренски — 1 (Аткинсон, Бьоркстранд), 18:18 — 2:0. Нюквист — 1 (бол., Дюбуа, Бьоркстранд), 18:36 — 3:0. Пастрняк — 1 (Керали, Макэвой), 32:16 — 3:1. Тексье — 1 (п.в., Нюквист), 59:58 — 4:1.

Вратари: Корписало (Мерзликинс, 29:54) — Раск (Галак, 29:54, 58:44).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 31 (13+12+6) — 24 (7+9+8).

Наши: Гавриков (20.14/0/0) — -.

31 июля. Торонто. Scotiabank Arena.

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