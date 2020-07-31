«Коламбус» выиграл у «Бостона»
05:55
«Коламбус» переиграл «Бостон» в выставочном матче (4:1).
НХЛ
Выставочный матч
«Коламбус» — «Бостон» — 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)
Голы: Дженнер — 1 (Фоуди), 4:27 — 1:0. Веренски — 1 (Аткинсон, Бьоркстранд), 18:18 — 2:0. Нюквист — 1 (бол., Дюбуа, Бьоркстранд), 18:36 — 3:0. Пастрняк — 1 (Керали, Макэвой), 32:16 — 3:1. Тексье — 1 (п.в., Нюквист), 59:58 — 4:1.
Вратари: Корписало (Мерзликинс, 29:54) — Раск (Галак, 29:54, 58:44).
Штраф: 6 — 10.
Броски: 31 (13+12+6) — 24 (7+9+8).
Наши: Гавриков (20.14/0/0) — -.
31 июля. Торонто. Scotiabank Arena.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...