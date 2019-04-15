"Коламбус" выиграл третий матч в серии с "Тампой-Бэй", Панарин набрал одно очко

"Коламбус" обыграл "Тампу-Бэй" (3:1) в матче первого раунда плей-офф НХЛ. Счет в серии стал 3-0.

В составе хозяев отличились Мэтт Дюшен, Оливер Бьоркстранд и Кэм Аткинсон. Российский форвард Артемий Панарин набрал одно очко за результативную передачу. У гостей шайбу забросил Ондржей Палат. Для победы в серии. "Коламбусу" осталось выиграть один матч.

Напомним, что из-за дисквалификации "Тампе-Бэй" не смог помочь российский форвард Никита Кучеров. В воротах команд сыграли, соответственно, Сергей Бобровский и Андрей Василевский. У гостей во втором звене на лед выходил Михаил Сергачев. Следующая игра состоится 17 апреля.

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Первый раунд

"Коламбус" - "Тампа-Бэй" - 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Счет в серии: 3-0.

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