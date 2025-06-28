«Коламбус» выбрал российского голкипера Андреянова на драфте НХЛ

«Коламбус» под общим 20-м номером на драфте НХЛ 2025 года выбрал российского вратаря Петра Андреянова. Хоккеист не присутствовал на церемонии в Лос-Анджелесе.

В сезоне-2024/25 18-летний россиянин сыграл в 37 матчах за «Красную Армию» в МХЛ с процентом отраженных бросков 94,2. В плей-ин он провел 3 матча с процентом отраженных бросков 95,3, а в плей-офф — 3 игры с процентом 90,9.

Первый раунд драфта НХЛ проходит в Лос-Анджелесе (Калифорния). Представители клубов не присутствуют на мероприятии и работают из своих офисов.