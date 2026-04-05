«Коламбус» — «Виннипег»: видеообзор матча
«Коламбус» на своем льду уступил «Виннипегу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2.
Единственный гол хозяев забил российский защитник Иван Проворов.
«Коламбус» потерпел шестое поражение подряд и занимает 11-е место в турнирной таблице «Востока» с 88 очками после 77 игр. «Виннипег» (78 очков в 76 матчах) располагается на 11-й строчке Западной конференции.
Следующий матч «Коламбус» проведет против «Детройта», а «Виннипег» встретится с «Сиэтлом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|10
|7
|3
|15
|2
|Рейнджерс
|10
|6
|4
|13
|3
|Вашингтон
|8
|5
|3
|10
|4
|Айлендерс
|8
|4
|4
|9
|5
|Нью-Джерси
|8
|4
|4
|8
|6
|Питтсбург
|9
|3
|6
|7
|7
|Коламбус
|7
|3
|4
|6
|8
|Филадельфия
|10
|1
|9
|5
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|9
|7
|2
|14
|2
|Тампа-Бэй
|8
|6
|2
|12
|3
|Оттава
|9
|6
|3
|12
|4
|Флорида
|9
|5
|4
|12
|5
|Баффало
|9
|4
|5
|10
|6
|Монреаль
|8
|4
|4
|9
|7
|Детройт
|8
|3
|5
|8
|8
|Торонто
|9
|3
|6
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|9
|6
|3
|13
|2
|Юта
|9
|6
|3
|12
|3
|Колорадо
|8
|5
|3
|11
|4
|Виннипег
|8
|4
|4
|10
|5
|Даллас
|8
|4
|4
|9
|6
|Нэшвилл
|8
|3
|5
|9
|7
|Сент-Луис
|8
|3
|5
|7
|8
|Чикаго
|9
|3
|6
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|10
|8
|2
|16
|2
|Эдмонтон
|8
|6
|2
|13
|3
|Сиэтл
|9
|5
|4
|11
|4
|Сан-Хосе
|8
|4
|4
|9
|5
|Анахайм
|7
|4
|3
|8
|6
|Ванкувер
|10
|2
|8
|5
|7
|Калгари
|8
|2
|6
|4
|8
|Лос-Анджелес
|6
|0
|6
|2
Результаты / календарь
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
|20.10
|02:00
|Филадельфия – Колорадо
|- : -
|20.10
|02:00
|Рейнджерс – Анахайм
|- : -
|20.10
|02:30
|Торонто – Сан-Хосе
|- : -
|20.10
|04:00
|Юта – Питтсбург
|- : -
Новости