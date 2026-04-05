«Коламбус» — «Виннипег»: видеообзор матча

«Коламбус» на своем льду уступил «Виннипегу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2.

Единственный гол хозяев забил российский защитник Иван Проворов.

«Коламбус» потерпел шестое поражение подряд и занимает 11-е место в турнирной таблице «Востока» с 88 очками после 77 игр. «Виннипег» (78 очков в 76 матчах) располагается на 11-й строчке Западной конференции.

Следующий матч «Коламбус» проведет против «Детройта», а «Виннипег» встретится с «Сиэтлом»

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