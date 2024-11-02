«Коламбус» — «Виннипег»: видеообзор матча

«Виннипег» на выезде победил «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

«Виннипег» с 20 очками лидирует в Западной конференции. «Коламбус» идет на 8-й строчке в Восточной конференции — 11 очков.