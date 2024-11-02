Хет-трик Элерса принес «Виннипегу» победу над «Коламбусом»

«Виннипег» на выезде переиграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2. «Джетс» одержали вторую победу подряд.

Датский форвард гостей Николай Элерс забросил три шайбы и сделал одну голевую передачу.

У российских нападающих «Блю Джэкетс» Кирилла Марченко и Егора Чинахова по одной голевой передаче.

«Виннипег» с 20 очками лидирует в Западной конференции. «Коламбус» идет на 8-й строчке в Восточной конференции — 11 очков.