«Коламбус» вернул Чинахова из АХЛ

«Коламбус» вернул российского нападающего Егора Чинахова из АХЛ, информирует сайт НХЛ.

В прошлом сезоне 20-летний форвард завоевал Кубок Гагарина в составе «Авангарда», после чего уехал за океан.

15 октября «Коламбус» перевел Чинахова в «Кливленд Монстерз». Хоккеист не принял участия в первом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» (8:2). Однако он забил гол в игре АХЛ с «Сиракьюз» (5:4 ОТ).

В прошлом сезоне Чинахов провел 32 матча в регулярке и набрал 17 (10+7) очков. В плей-офф КХЛ у него 7 (5+2) очков.