«Коламбус» — «Вегас»: видеообзор матча НХЛ

«Вегас» выиграл у «Коламбуса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0.

Голы «Голден Найтс» забили Николя Руа, Брэндон Саад, Павел Дорофеев и Алекс Пьетранжело.

«Вегас» с 85 очками занимает 3-е место в Западной конференции, а «Коламбус» идет на 8-й строчке Восточной конференции — 70 очков.