Хет-трик Силлинджера принес «Коламбусу» победу над «Вегасом», Дадонов отметился заброшенной шайбой

«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Вегас» со счетом 6:4.

В составе «Блю Джэкетс» хет-трик оформил Коул Силлинджер, Егор Чинахов завершил встречу с показателем полезности «-2». У «Голден Найтс» одну из шайб забросил Евгений Дадонов.

После этого матча «Коламбус» с 63 очками занимает девятое место в Восточной конференции, «Вегас» с 68 очками — на восьмой строчке Запада.