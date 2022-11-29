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Сегодня, 06:12

«Вегас» по буллитам обыграл «Коламбус», у Гаврикова результативная передача

Руслан Минаев
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«Вегас» в гостях обыграл «Коламбус» в серии послематчевых буллитов в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б. Решающий буллит реализовал Пол Коттер.

В основное время у «Голден Найтс» забивали Уильям Карлссон и Уильям Каррье.

У «Блю Джекетс» отличились Джонни Годро и Бун Дженнер. Голевая передача у Владислава Гаврикова.

«Вегас» прервал серию из двух поражений подряд и лидирует за Западе — 35 очков после 24 матчей.

«Коламбус» — последний на Востоке с 16 очками после 21 встречи.

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«Коламбус» — «Вегас» — 2:3 Б (0:2, 1:0, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Карлссон — 6 (Маршессо, Макнэбб), 15:59 — 0:1. Каррье — 8 (Уайтклауд), 16:55 — 0:2. Годро — 8 (Нюквист, Гавриков), 33:50 — 1:2. Дженнер — 9 (Нюквист, Годро), 52:11 — 2:2.

Победный буллит: Коттер.

Вратари: Тарасов — Томпсон.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 28 (7+14+6+1) — 36 (9+17+9+1).

Наши: Гавриков (27.19/0/+1), Чинахов (15.27/0/0) — -.

29 ноября. Коламбус. Nationwide Arena. 13771 зритель.

Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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4 Питтсбург 22 11 11 25
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6 Вашингтон 23 9 14 21
7 Филадельфия 22 7 15 19
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2 Торонто 24 14 10 33
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4 Детройт 21 11 10 26
5 Флорида 21 10 11 23
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7 Баффало 22 9 13 19
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Баффало – Тампа-Бэй
 5 : 6 ОТ
29.11 03:00
Детройт – Торонто
 2 : 4
29.11 03:00
Коламбус – Вегас
 2 : 3 Б
29.11 03:00
Рейнджерс – Нью-Джерси
 3 : 5
29.11 04:00
Сент-Луис – Даллас
 1 : 4
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 - : -
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