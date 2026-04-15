«Коламбус» — «Вашингтон»: видеообзор матча НХЛ

«Вашингтон» на выезде победил «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

У гостей голы забили Энтони Бовилье и Джейкоб Чикран. Александр Овечкин отметился результативной передачей. У 40-летнего россиянина 64 (32+32) очка в 82 играх сезона. У хозяев гол забил Бун Дженнер.

«Вашингтон» набрал 95 очков в 82 матчах и занимает 9-е место в Восточной конференции. «Коламбус» с 92 очками располагается на 11-й строчке. Обе команды не попали в плей-офф.