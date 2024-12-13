«Коламбус» — «Вашингтон»: видеообзор матча НХЛ

«Вашингтон» в овертайме обыграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ.

«Вашингтон» одержал третью победу подряд и с 42 очками в 28 играх лидирует в Восточной конференции. «Коламбус» идет на 13-й строчке — 28 очков в 29 играх.