«Вашингтон» переиграл «Коламбус». Алексеев сделал голевую передачу

«Вашингтон» выиграл у «Коламбуса» в предсезонном матче НХЛ — 4:2. Встреча прошла на льду «Нэшнуайд Арены» в Коламбусе.

Российский защитник «Кэпиталз» Александр Алексеев отметился одной голевой передачей.

Сезон-2023/24 в НХЛ стартует 11 октября. В своем первом матче «Вашингтон» сыграет с «Питтсбургом» (14 октября), а «Коламбус» встретится с «Филадельфией» (13 октября).