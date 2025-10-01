«Вашингтон» без Овечкина обыграл «Коламбус»

«Вашингтон» выиграл у «Коламбуса» в предсезонном матче НХЛ — 4:3.

Российские хоккеисты Богдан Тринеев, Иван Мирошниченко, Иван Проворов, Дмитрий Воронков и Егор Чинахов не отметились результативными действиями. Форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин участия в этой встрече не принимал.

Новый сезон в НХЛ стартует 8 октября 2025 года. В первом матче в регулярном чемпионате «Вашингтон» сыграет с «Бостоном» (9 октября), а «Коламбус» встретится с «Нэшвиллом» (10 октября).

НХЛ

Предсезонный матч

«Коламбус» — «Вашингтон» — 3:4 (0:2, 2:2, 1:0)