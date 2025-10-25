«Вашингтон» обыграл «Коламбус», Овечкин набрал 2 очка

«Вашингтон» переиграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин забил один гол и сделал голевую передачу. Теперь у него 7 (2+5) очков в 8 играх этого сезона. Всего за карьеру он забил 899 голов в регулярных чемпионатах.

Также у «Кэпс» отличились Том Уилсон, Коннор Макмайкл, Джастин Сурдиф и Джон Карлсон. Единственная шайба «Блю Джэкетс» на счету Дентона Матейчука.

«Вашингтон» набрал 12 очков в 8 матчах и занимает 3-е место в Восточной конференции. «Коламбус» идет на 14-й строчке — 6 очков в 7 играх.