Овечкин сделал 32-ю голевую передачу в сезоне НХЛ

«Вашингтон» вышел вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса».

На 16-й минуте третьего периода шайбу забросил Джейкоб Чикран, реализовав большинство.

Также в голевой атаке поучаствовал российский нападающий Александр Овечкин. Теперь у 40-летнего россиянина 64 (32+32) очка в 82 играх этого сезона.