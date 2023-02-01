Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:46

Гол Кузнецова принес «Вашингтону» победу над «Коламбусом»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
1 февраля. «Коламбус» — «Вашингтон» — 3:4 ОТ.
Фото USA Today Sports

«Вашингтон» переиграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. Встреча прошла на стадионе «Нэшнуайд Арене».

Победную шайбу в овертайме забросил российский нападающий Евгений Кузнецов. Также в этом матче он сделал голевую передачу. Теперь у него 42 (7+36) очка в этом сезоне.

«Вашингтон» набрал 60 очков и занимает 7-е место в Восточной конференции. «Коламбус» идет последним — 34 очка.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Вашингтон» — 3:4 ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 0:1)

Голы: Хэтэуэй — 8 (Эллер, Дженсен), 5:06 — 0:1. ван Римсдайк — 5 (Обе-Кубель), 14:28 — 0:2. Пик — 5 (Лайне), 14:40 — 1:2. ван Римсдайк — 6 (Кузнецов, Густафссон), 28:26 — 1:3. Робинсон — 4 (Оливье), 31:03 — 2:3. Годро — 14 (Байрейтер), 52:44 — 3:3. Кузнецов — 7 (Юханссон, Густафссон), 60:26 — 3:4.

Вратари: Корписало — Линдгрен.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 34 (9+12+13+0) — 34 (11+9+13+1).

Наши: Гавриков (23.49/1/0), Марченко (16.30/2/-1) — Кузнецов (16.05/1/+1), Овечкин (16.30/3/-1), Орлов (25.36/0/0).

1 февраля. Коламбус. Nationwide Arena.

Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Коламбус Блю Джэкетс
1
44
Читайте также
Гретцки: «Овечкин заслуживает всех почестей. Он хорошо относится к родной стране, к людям»
За мошенничество на шахматах дали условный срок. Француз придумал гениальную схему, но попался
Лавров подтвердил, что получил от главы МИД Египта послание по Украине от США
Путин внес изменения в порядок установления уровней террористической опасности
Сторонник Саакашвили сообщил о его переводе в реанимацию
Игорь Николаев попал в больницу с инфарктом. Главное
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Оттава» выиграла у «Монреаля». Зайцев набрал одно очко

«Каролина» в овертайме обыграла «Лос-Анджелес». Свечников набрал 2 очка
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 50 33 17 74
2 Нью-Джерси 49 32 17 68
3 Рейнджерс 49 27 22 62
4 Вашингтон 53 27 26 60
5 Питтсбург 49 24 25 57
6 Айлендерс 52 25 27 55
7 Филадельфия 51 21 30 51
8 Коламбус 51 15 36 34
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 50 38 12 81
2 Торонто 51 31 20 70
3 Тампа-Бэй 48 32 16 65
4 Баффало 49 26 23 56
5 Флорида 52 24 28 54
6 Оттава 50 24 26 51
7 Детройт 48 21 27 50
8 Монреаль 51 20 31 44
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 51 28 23 66
2 Виннипег 52 32 20 65
3 Миннесота 48 27 21 58
4 Колорадо 48 27 21 57
5 Нэшвилл 48 24 24 54
6 Сент-Луис 51 23 28 49
7 Аризона 50 16 34 38
8 Чикаго 48 15 33 34
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Сиэтл 49 29 20 63
2 Лос-Анджелес 53 28 25 63
3 Вегас 51 29 22 62
4 Эдмонтон 50 28 22 60
5 Калгари 50 24 26 57
6 Ванкувер 49 20 29 43
7 Сан-Хосе 51 15 36 41
8 Анахайм 50 16 34 37
Результаты / календарь
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
7.02
8.02
9.02
10.02
1.02 03:00
Каролина – Лос-Анджелес
 5 : 4 ОТ
1.02 03:00
Коламбус – Вашингтон
 3 : 4 ОТ
1.02 03:00
Монреаль – Оттава
 4 : 5
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 50 92
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 48 76
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 48 72
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 50 41
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 50 38
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

49 34
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 32 1.90
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 38 2.26
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 24 2.26
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости