«Вашингтон» на выезде переиграл «Коламбус». Овечкин забросил одну шайбу

Овечкин отметился голом в победном матче «Вашингтона» с «Коламбусом»

«Вашингтон» обыграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2. Встреча прошла на «Нэшнуайд Арене».

В составе победителей голом отметился российский нападающий Александр Овечкин. Он сократил отставание до Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ до 85 шайб.

Его одноклубники и соотечественники Дмитрий Орлов и Александр Алексеев сделали по голевой передаче, а Евгений Кузнецов — две.