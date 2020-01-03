«Коламбус» в овертайме обыграл «Бостон», Гавриков сделал передачу

«Бостон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме уступил «Коламбусу» — 1:2. Победный гол забил Пьер-Люк Дюбуа. На счету Владислава Гаврикова результативная передача, показатель полезности «+1», бросок в створ, 2 силовых приема и блок-шот за 19.05 на льду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Коламбус» — 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Пастрняк — 30 (бол., Краг, Бержерон), 31:07 — 1:0. Милано — 4 (Гербе, Веннберг), 42:06 — 1:1. Дюбуа — 14 (Джонс), 60:52 — 1:2.

Вратари: Раск — Мерзликинс.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 26 (8+12+6+0) — 33 (9+14+9+1).

Наши: — - Гавриков (19.05/1/+1).

3 января. Бостон. TD Garden.