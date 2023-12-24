«Коламбус» — «Торонто»: видеообзор матча НХЛ

«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Коламбус» со счетом 4:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

После этого матча «Торонто» с 40 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Коламбус» с 28 очками — на предпоследней строчке.