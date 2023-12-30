«Коламбус» в овертайме обыграл «Торонто»

«Коламбус» выиграл у «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:5 ОТ. «Блю Джэкетс» прервали свою неудачную серию из трех поражений.

Российский нападающий Дмитрий Воронков отметился голом в составе победителей.

«Торонто» с 41 очком занимает 7-е место в Восточной конференции. «Коламбус» идет на 15-й строчке — 31 очко.